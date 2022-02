Aline Dessine harcelée et "frappée" en pleine rue, l'influenceuse sous le choc

Pour l'heure, Aline Dessine n'a pas dévoilé la suite qu'elle allait donner à ce drame (que ce soit personnellement ou judiciairement), mais on lui apporte tout notre soutien et on espère qu'elle se rétablira le plus rapidement possible auprès de ses proches et de son joli petit chat.

On ne le répétera jamais assez, le harcèlement en ligne est un délit et est passible d'une peine de 2 ans de prison et d'une amende de 30 000€.