Alexis Sharkey : l'influenceuse de 26 ans retrouvée morte, sa mère pense qu'"elle a été assassinée"

Que s'est-il passé le jour de la disparition d'Alexis Sharkey ? D'après les premiers témoignages, l'influenceuse aurait quitté son domicile après une dispute avec son mari, Tom Sharkey, avec qui elle était en instance de divorce : "Récemment, elle m'a dit que ça n'allait pas et qu'elle avait rempli les papiers du divorce. C'est une personne très privée", a confié Tanya Ricardo, une amie d'Alexis, à la police.

Alexis Sharkey morte à 26 ans

Inquiète de ne pas recevoir de nouvelles d'elle depuis 24 heures, elle a rapidement alerté ses proches. La mère d'Alexis Sharkey, Stacey Clark Robinault, a alors posté un avis de recherche sur Facebook le 29 novembre 2020 : "Ma fille, Alexis Sharkey, a disparu ! Personne n'a de nouvelles d'elle depuis 24 heures et la police a été prévenue. Elle vit à Houston au Texas depuis janvier et c'est le dernier endroit où on l'a vue."

Le lendemain, son corps a été retrouvé sans vie sur le bord d'une route dans la ville de Houston. Identifiée grâce à ses empreintes, Alexis Sharkey a été découverte complètement dénudée comme si on l'avait "jetée sur le bord de la route, nue, comme une poubelle", rapporte son amie Tanya au journal KHOU 11. Les circonstances de sa mort restent encore à déterminer, mais d'après les infos de E!, la star d'Instagram ne présentait "aucune blessure".

"Je pense qu'elle a été assassinée"

Sa mère ne croit pas en la thèse de l'accident : "Je pense qu'elle a été assassinée. J'ai appris en tant que jeune mère à croire en mon instinct maternel. Il ne m'a jamais laissé tomber", a-t-elle avoué après avoir confirmé le décès de sa fille sur Facebook : "C'est avec le coeur brisé que Mike et moi nous vous annonçons que le corps de Lexi a été retrouvé (...) S'il vous plait, laissez-nous le temps de faire le deuil de cette incroyable perte pour notre famille et le monde entier ! Tu vas nous manquer, mon amour." Tom Sharkey a lui aussi rendu hommage à sa femme en confiant "qu'elle a donné un sens à (s)on existence".