Alexis (Les Princes de l'amour 8) accusé d'être misogyne : il s'explique après la polémique

L'aventure d'Alexis dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 aura été express ! Le prétendant s'est fait virer par Kellyn au bout de quelques jours seulement, mais déjà, lors de son arrivée dans l'émission de W9, il s'est mis la candidate à dos ainsi que Alix à cause de propos misogynes qu'il aurait tenu envers d'autres prétendantes. Des propos qui ont été sortis de leur contexte selon Alexis. Les internautes n'ont pas non plus été tendres avec lui sur les réseaux sociaux.

"Ça a été déformé et sorti de son contexte"

Alexis s'est donc retrouvé au coeur d'une polémique à laquelle il a décidé de réagir aujourd'hui. Il est d'abord revenu sur la fameuse histoire de la carte bleue qu'il aurait jeté aux pieds de Mélanie (ex-prétendante de Bastos, ndlr) tout en la traitant de "p*te" : "Pour l'histoire de la carte bleue, on était en groupe. On était vraiment dans un bon délire. Avec Mélanie, on parlait de notre manière de draguer. J'ai sorti ma carte bleue et je lui ai dit 'voilà comment je drague', sans aucun sous-entendu. C'était de l'humour, je suis quelqu'un de très spontané."

Mais le candidat a-t-il réellement tenu de tels propos en off ? "Non, c'est ce qui a été dit. Alix a appuyé sur ça et ça m'a fait mal parce que ça a été déformé et sorti de son contexte. Parce que en soit, la blague n'était pas méchante. Tout le monde a rigolé (...) J'en ai voulu à Alix. Il ne faut pas venir attaquer des mecs comme moi qui sont gentils et qui ne font pas de mal. Dès qu'il y a les caméras, les visages changent et ça m'insupporte.", répond-il.

"Si les gens le prennent mal, ce n'est pas de ma faute"

Alexis poursuit : "Si les gens le prennent mal, ce n'est pas de ma faute. Je suis comme ça, je n'ai vraiment pas d'arrière-pensée. Si j'en avais, je ne le ferais pas (...) Quand Alix m'a parlé, je ne pouvais pas trop répondre parce que déjà ils allaient me mettre une étiquette d'un mec macho qui joue avec des cartes bleues (...) Je n'ai pas été méchant, je n'avais rien à dire, mais quand je vois que les caméras se coupent, ça devient un jeu (...) Elle joue son rôle."