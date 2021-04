Alexia Mori maman pour la 3e fois : elle annonce la naissance de son fils et dévoile son prénom !

Et de 3 pour Alexia Mori ! Déjà maman de deux petites filles, Louise et Margot, l'ex-candidate de Secret Story 7 a donné naissance à un petit garçon le 16 avril 2021 ! C'est sur Instagram que l'influenceuse et son chéri Stéphane ont annoncé la grande nouvelle et dévoilé le prénom de leur troisième enfant.

Alexia Mori maman pour la troisième fois : elle poste une photo du papa et de Camille

Alexia Mori maman pour la troisième fois