Alexia Mori (Secret Story 7) enceinte de son troisième enfant : "Promis, après on arrête"

Alexia Mori enceinte, elle dévoile enfin son baby bump

Il est loin le temps où Alexia Mori n'était pas la plus heureuse à cause de Vincent Queijo dans Secret Story 7 ! Depuis sa participation à l'émission de télé-réalité, l'ancienne candidate nage dans le bonheur avec son chéri Stéphane Loubignac et avec leurs deux filles, Louise née en 2017 et Margot en 2018.

Son bonheur va d'ailleurs s'agrandir puisqu'elle est enceinte de son troisième enfant : "Impatientes de découvrir notre invité surprise ❤️ La famille s'agrandit", a posté Alexia Mori en légende d'une photo Instagram où ses deux princesses embrassent son ventre bien arrondit.

Le futur papa a lui aussi partagé la bonne nouvelle : "Promis après on arrête." En tout cas, la jeune maman a réussi à berner tout le monde parce que même quand son baby bump commençait à se voir, elle continuait les stories tout en arrivant à parfaitement le cacher. Sa technique ? Se pencher en avant, et on y voit que du feu.