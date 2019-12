Florian (Mariés au premier regard 2) : son hommage touchant à son père décédé

Le 16 décembre 2019 était une date particulière pour Florian, candidat de la saison 2 de Mariés au premier regard. Et pour cause, c'était l'anniversaire de la mort de son père, décédé il y a 10 ans. En ce jour spécial, l'ancien mari d'Emma a tenu à rendre un hommage émouvant à son père. "Déjà dix ans que tu es parti. Dix ans que j'ai vécu les pires 24h de ma vie avec ma mère. Dix ans que j'ai dû annoncer à ma petite soeur que son père n'était plus là. Dix ans déjà qu'une grande partie de mon âme est partie avec toi... Dix ans, mais je ne t'oublie pas papa", a-t-il écrit sur Instagram, en légende d'une photo d'eux deux ensemble.

L'hommage touchant de Florian pour les 10 ans de la mort de son père

Celui qui a retrouvé l'amour dans les bras d'une jolie blonde rencontrée au coin d'une rue a reçu le soutien de nombreux internautes qui ont eux aussi perdu un parent. Une disparition tragique qui a bouleversé la vie de Florian, tout comme celle de son ami et témoin de mariage Jon, gravement malade et décédé après le tournage de l'émission de M6. Depuis, il a fondé l'association "Une Vie de Ouf" (uvdo.fr) qui vient en aide aux personnes atteintes d'une épidermolyse bulleuse, pathologie rare dont était atteint Jonathan.