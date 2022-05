Alexandre (L'amour est dans le pré 2020) pessimiste face à son addiction : "c'est ça qui va me tuer et je le sais"

Alexandre et Mathieu ont eu un véritable coup de foudre dans L'amour est dans le pré 2020. Depuis, ils ne se sont jamais quittés et se sont même mariés en 2021. Récemment, Mathieu s'est confié sur sa grave maladie et a même déclaré qu'il aimerait trouver un nouveau chéri à Alexandre pour qu'il ne se retrouve pas seul. "Il n'est pas près de se remarier, c'est ce qu'il me dit en tout cas. Moi, j'aimerais lui trouver quelqu'un avant que je parte, pour être sûr qu'il soit heureux, qu'il ne soit pas seul" a-t-il déclaré dans une interview accordée à Jordan De Luxe pour Télé-loisirs.

Dans cet entretien, on a également appris qu'Alexandre avait lui aussi des soucis de santé. Celui qui a été victime d'un accident de cheval qui l'a conduit aux urgences a indiqué qu'il souffrait de problèmes aux poumons à cause de sa consommation de cigarettes. "Quand j'étais enfant, j'étais asthmatique déjà. Mais ça s'est arrêté. Et en reprenant la cigarette, ça s'est réenclenché" a-t-il déclaré. Selon lui, il fume à cause de son "syndrome du jumeau perdu". Une excuse qui ne plait pas du tout à son mari. "Tu trouves un peu toujours des excuses pour repousser le moment" s'agace-t-il.

"Il va va falloir que j'arrête..."

"Je sais qu'il va falloir que j'arrête parce que sinon, c'est ça qui va me tuer et je le sais..." avoue Alexandre. Il a d'ailleurs déjà dû être hospitalisé à cause de la cigarette, car il souffrait d'une insuffisance respiratoire aigüe. "Il a été obligé de signer une décharge à l'hôpital pour pouvoir sortir, parce que les médecins ne voulaient pas le faire sortir", précise Mathieu, inquiet pour son chéri. De son côté, Alexandre révèle fumer un paquet par jour. On espère pour lui qu'il réussira à arrêter rapidement.

Malgré tous ces soucis de santé, le couple qui a répondu aux critiques concernant sa différence d'âge reste plus uni et plus fort que jamais !