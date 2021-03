Alex Pettyfer bientôt papa : Toni Garrn est enceinte de l'acteur de Magic Mike

En plus de montrer son baby bump, celle qui a défilé pour Victoria's Secret pendant des années a expliqué en légende son post Instagram : "Je garde ce secret depuis... à peu près 6 mois exactement. FINALEMENT, je peux partager ma plus grande nouvelle avec vous tous. Que le voyage commence".

Et dans la vidéo, la future maman explique à propos de son bébé à naître : "Je suppose que ce que cela signifie pour moi, c'est que ma vie est définitivement en train de changer pour toujours". "Quelle a été ma toute première réaction lorsque j'ai appris que j'étais enceinte ? Je crois que le premier mot qui m'est venu à l'esprit a été 'enfin' ! J'étais très, très, très excitée" a-t-elle avoué.

La future maman se confie sur sa grossesse et son bébé

La "meilleure partie de ma grossesse est de se réveiller chaque matin et de savoir que je suis enceinte" a aussi confié Toni Garrn. Celle qui s'est fiancée avec Alex Pettyfer en 2019 puis s'est mariée avec lui en 2020 a précisé qu'être enceinte, "c'est le plus beau et le plus heureux des sentiments. Je touche mon ventre tout de suite, et je suis juste super excitée d'avoir mon ou ma petit(e) en moi".

Et maintenant, la future maman n'attend qu'une chose : rencontrer son bébé et voir à quoi il ressemble ! "J'ai hâte de rencontrer mon bébé" a-t-elle déclaré, "Je rêve juste de la façon dont son visage va se présenter. De la façon dont il ou elle sera, de ce qu'il ou elle sentira".