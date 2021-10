After - Chapitre 3 : stop ou encore, faut-il voir la suite de la saga avec Tessa et Hardin ?

After - Chapitre 3 (After We Fell en VO) est enfin dispo sur Amazon Prime Video, depuis ce vendredi 22 octobre 2021. Après After - Chapitre 1 (After) et After - Chapitre 2 (After We Collided), les fans de la saga basée sur les livres d'Anna Todd vont pouvoir découvrir la suite. Et après After - Chapitre 3, il y aura aussi un 4ème film, After - Chapitre 4 (After Ever Happy) et d'autres films spin-off d'After sur les enfants d'Hardin et Tessa. Mais stop ou encore, faut-il voir la suite de la saga sur Tessa Young et Hardin Scott ? Voilà pourquoi on continue d'aimer la saga !

Mais au fait, ça finissait comment After - Chapitre 2 ?

Dans After - Chapitre 2 (After We Collided en VO), Tessa jouée par Josephine Langford et Hardin incarné par Hero Fiennes-Tiffin ne sont plus en couple au début du film. Tessa suit un stage dans une maison d'édition où elle rencontre Trevor. Ce dernier commence à avoir des sentiments pour elle mais Tessa reste in love d'Hardin. Ils terminent même par se revoir mais Tessa est victime d'un accident de voiture. Et une fois sortie de l'hôpital, Hardin est parti. Il lui a laissé une lettre où il avoue que leur romance est comme une dépendance, qu'elle est toxique. Vance demande Kimberley en mariage, et elle accepte. Quant à Tessa et Hardin, ils finissent par se remettre ensemble car leur amour est plus fort que tout, malgré les disputes et les désaccords. Puis on découvre que l'homme sans abri est en fait le père de Tessa...

Il va se passer quoi dans After - Chapitre 3 ?

Dans After - Chapitre 3 (After We Fell en VO), Tessa prépare son déménagement à Seattle pour le job de ses rêves. Et en voyant que sa copine va partir dans une autre ville, Hardin commece à se montrer jaloux, possessif et menace encore une fois leur idylle. Et quand le père de Tessa fait son retour, des révélations choquantes sur la famille d'Hardin éclatent. Tessa et Hardin vont donc encore devoir faire face à des difficultés dans leur relation et vont devoir choisir entre rester ensemble, soudés, ou se séparer suite aux épreuves.

Une rom-com comme on les aime, avec du love, du drama et des surprises. Et en plus, il y a un tout nouveau casting qui apporte un vent de fraîcheur : Chance Perdomo remplace Shane Paul McGhie dans le rôle de Landon, Stephen Moyer remplace Charlie Weber pour Christian Vance, Mira Sorvino remplace Selma Blair qui jouait Carol, Arielle Kebbel remplace Candice King pour le perso de Kimberly et Carter Jenkins est le petit nouveau au casting pour jouer le rôle de Robert.