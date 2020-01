TPMP : Adixia vivement critiquée sur son livre, elle réplique

Après Aurélie Dotremont, Amelie Neten, Jessica Thivenin, Carla Moreau ou encore Nabilla Benattia, c'est au tour d'Adixia de sortir son livre intitulé Ma revanche : De Adeline à Adixia. Dans celui-ci, l'ancienne candidate des Ch'tis et des Marseillais révèle notamment avoir été victime de harcèlement scolaire durant deux ans. Un sujet sur lequel elle est venue parler ce vendredi 17 janvier 2020 dans TPMP People. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Après avoir été interrogée sur sa relation avec Paga ou sur son salaire pour la télé-réalité, elle a été vivement critiquée sur le fait d'avoir sorti un livre.

Adixia lynchée dans TPMP People au sujet de son livre

Accusée d'avoir écrit celui-ci pour l'argent ou pour faire parler d'elle, elle réplique : "C'est vraiment mon histoire, je n'ai pas envie de faire ça pour faire le buzz ou parce que c'est une mode. Je suis désolée, ce n'est pas parce qu'on a fait de la télé qu'on n'a pas le droit de sortir un livre !", s'est-elle emportée. Jugée illégitime de parler d'un tel sujet, elle réplique : "On a chacun une histoire à raconter". Accusée par Matthieu Delormeau de ne pas être un bon exemple pour les jeunes filles, elle se défend : "Je n'ai jamais été vulgaire, provocante".

Elle réplique, Magali Berdah la défend

Heureusement, elle a pu compter sur le soutien de Magali Berdah : "Je suis très contente qu'ils (ndlr : les candidats de télé-réalité) cassent une image, qu'ils développent autre chose que de la télé-réalité parce que ce sont des jeunes qu'on accable constamment parce qu'on dit qu'ils n'ont pas grand chose à dire. Ce n'est pas parce qu'ils font de la télé-réalité qu'ils n'ont pas d'histoire. Ils ont une histoire des fois beaucoup plus touchante et plus humble que beaucoup d'autres parce que c'est des gens qui ne sont justement pas canalisés. Ils ont une histoire différente des autres qui mérite d'être entendue." Adixia assure avoir écrit ce livre pour aider les jeunes filles et jeunes garçons victimes de harcèlement scolaire : "On est médiatisé, on est suivi par des petits jeunes qui prennent exemple sur nous ! Si on peut faire passer un message...".