Adixia évoque sa rupture et l'infidélité de Paga dans son livre : le Marseillais réagit

"Paga fait tout pour me récupérer, mais je ne veux plus de lui"

En 2017, Paga et Adixia se sont séparés après trois ans de relation : la jolie belge n'est pas arrivée à pardonner les infidélités de son ex-petit ami. Elle aborde d'ailleurs ce sujet dans son livre Ma revanche : De Adeline à Adixia, dispo sur Amazon et en format broché, dont PRBK vous propose un extrait : "Pour me 'secouer', Paga me trompe lors d'un tournage. Il m'assure après que c'était pour de faux et qu'il ne ressent rien pour cette fille. Je le crois. Effectivement, son acte me fait réagir. Même si je suis très contrariée qu'il ait embrassé une fille devant des centaines de milliers de téléspectateurs, Paga et moi nous réconcilions. Les mois qui suivent, tout redevient presque normal."

Adixia confie ensuite qu'il était difficile pour elle d'oublier l'écart de Paga : "Nous essayons de recréer quelque chose de solide, mais je suis sans cesse en train de lui faire des reproches. J'essaie de comprendre son acte (...) Même si c'était déplacé, je pense que c'était réellement pour me faire réagir ! Mais c'est plus fort que moi, je pense à ses lèvres sur celles d'une autre fille. A-t-il été attiré par elle ? Si oui, qu'avait-elle de mieux que moi ? Moi qui, à l'époque, l'ai volé aux bras d'une fille, c'est un retour de bâton. Je me remets en questions."

Quelques mois plus tard, le fraté de Julien Tanti trompe une nouvelle fois l'ex-candidate des Ch'tis, la fois de trop : "Je ne pardonne plus rien (...) Paga fait tout pour me récupérer, mais je ne veux plus de lui. Je donne une chance, pas deux (...) Je n'ai pas envie de parler de mon ex à toutes les occasions. Je n'en veux à personne : Paga et moi avons cherché cette médiatisation. (...) Beaucoup de gens ne se rendent pas compte des souvenirs qu'ils ravivent lorsqu'ils me parlent de mon passé. Paga et moi, it's over !"

"Elle m'a appelé pour les droits d'auteurs ?"

Après sa rupture avec Paga, Adixia, qui a été victime de harcèlement scolaire, se met en couple avec Jim, un DJ, et aux dernières nouvelles, elle est toujours avec lui. Son histoire avec l'ex de Hilona appartient donc bel et bien au passé. Ce dernier a d'ailleurs réagi à la sortie de son livre Ma revanche : De Adeline à Adixia aux côtés de Nikola Lozina et Laura Lempika sur Snapchat : "Alors déjà je n'étais même pas au courant qu'elle écrivait son livre. (...) Elle m'a appelé pour les droits d'auteurs ? (...) Dans tous les cas ce qui est certain, c'est que dans son livre elle va bien passer par le sujet "J'ai fréquenté Paga", sinon elle va dire quoi ? Qu'elle est passée de ses 22 ans à ses 30 ans. (...) Je ne vais même pas bader."