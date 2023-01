Adixia séparée de Simon Castaldi, mais déjà recasée avec un candidat des Marseillais ?

Depuis qu'ils se sont mis ensemble dans Les Marseillais vs le Reste du Monde 6, Adixia et Simon Castaldi vivent une relation tumultueuse. Ils se sont séparés et remis ensemble de nombreuses fois. Leur plus grosse crise de couple a tout de même eu lieu dans Le Reste du Monde, romance à Ibiza, quand celui qui se fait surnommer "le lapin" a trompé sa chérie avec Virginie.

Adixia a finalement décidé de lui donner une chance et ils ont intégré Les Cinquante en couple. Pendant la diffusion, ils se sont encore séparés et Simon a fait une remarque déplacée à Adixia, qui l'a violemment recadré lors de la finale.

Une relation rythmée par les ruptures et les réconciliations

"Moi je suis un peu spectateur de ça. Un coup ça va, un coup ça va pas. Maintenant, J'ai mes défauts, je sais ce qui ne va pas chez moi et ce que je fais de mal. Le problème c'est que Adixia ne sait pas vraiment ce qu'elle veut non plus", avait-il déclaré.

"Ah si je sais très bien ce que je veux ! Je sais très bien ce que je veux et c'est pour ça que c'est moi qui ait créé la distance entre toi et moi pour que je puisse déjà me retrouver moi-même. D'accord ? Déjà une chose. Parce que je pense que moi quand j'aime, j'aime de toute mon âme et que je me suis oubliée dans notre relation. Donc en fait, j'ai juste besoin de voir des changements et ensuite on verra si c'est bon de continuer ensemble ou pas. Parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps. Voilà", lui avait-elle répondu.

Adixia bientôt en couple avec un candidat des Marseillais ?

Depuis, les deux candidats de télé-réalité ont été aperçus plusieurs fois ensemble et tout le monde pensait que tout se passait bien dans le couple. Mais, ce mercredi 4 janvier 2022, Shayara TV a balancé une bombe en annonçant qu'ils s'étaient séparés et que Adixia se rapprocherait fortement de l'ancien candidat des Marseillais au Caraïbes et de La Villa des Coeurs brisés 7 : Nicolas Ferrero.