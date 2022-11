"Adixia ne sait pas vraiment ce qu'elle veut" : Simon Castaldi (Les Cinquante) très maladroit avec Adixia, elle le recadre violemment

Les feux de l'amour continuent entre Simon Castaldi et Adixia. La relation entre le fils de Benjamin Castaldi et la Djette est rythmée par les ruptures et les réconciliation depuis leur coup de foudre dans Les Marseillais vs Le Reste du Monde 6. La plus grosse crise a eu lieu lorsque Simon a trompé sa chérie avec Virginie dans Le Reste du Monde, romance à Ibiza. Finalement, l'ex de Paga l'a pardonné et lui a laissé une nouvelle chance. Ils ont donc intégré l'émission Les Cinquante plus amoureux que jamais.

Mais récemment, le couple a de nouveau connu une grosse turbulence et les deux candidats ont annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux. Simon Castaldi a même clashé Adixia en story. "L'homme fait des erreurs qui sont dites pardonnées mais non, elles sont reportées à tort et à travers à la première occasion. Vive MYM ça t'a payé ton indépendance", avait-il déclaré.

"Adixia ne sait pas vraiment ce qu'elle veut"

Malgré des rumeurs de come-back avec son ex Jim, Adixia aurait de nouveau pardonné Simon. En effet, ils ont été aperçus plusieurs fois ensemble. Lors de la grande finale des Cinquante, ils sont revenus sur leur situation actuelle.

"Moi je suis un peu spectateur de ça. Un coup ça va, un coup ça va pas. Maintenant, J'ai mes défauts, je sais ce qui ne va pas chez moi et ce que je fais de mal. Le problème c'est que Adixia ne sait pas vraiment ce qu'elle veut non plus", explique Simon, avant d'être coupé par Adixia : "Ah si je sais très bien ce que je veux ! Je sais très bien ce que je veux et c'est pour ça que c'est moi qui ait créé la distance entre toi et moi pour que je puisse déjà me retrouver moi-même. D'accord ? Déjà une chose. Parce que je pense que moi quand j'aime, j'aime de toute mon âme et que je me suis oubliée dans notre relation".