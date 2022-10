Adixia séparée de Simon Castaldi... et déjà de nouveau en couple avec son ex ?

Par Marie Piat Journaliste Marie Piat est une journaliste qui peut écrire sur (à peu près) tout : séries, films, télé, stars, mode, mangas... Lucifer, Harry Potter, les Kardashian-Jenner, Disneyland Paris, les films de Noël, Les Marseillais ou encore Danse avec les stars font partie de ses sujets préférés.

Adixia et Simon Castaldi se sont quittés dans Le Reste du Monde : Romance à Ibiza, après tromperie de Simon. Mais l'ex-candidate des Ch'tis a fini par lui pardonner et a fait Les Cinquante avec lui, où ils se sont de nouveau séparés, puis remis ensemble. Depuis, Adi et Simon ont encore rompu. Et l'influenceuse s'est montrée proche d'un ex. Pas Paga, toujours in love et en couple avec Giuseppa. L'heureux élu ? Jim Zerga, le DJ. Serait-elle de nouveau en couple avec lui ?

Adixia proche de son ex : est-elle de nouveau en couple avec Jim ? Aqababe a expliqué : "Simon a fait une phase de parano en doutant d'Adixia étant donné que ça faisait quelques temps qu'ils ne s'étaient pas vus. Adixia n'a absolument pas aimé qu'il doute d'elle. Ils se sont embrouillés à cause de ça". Et Simon Castaldi avait confirmé dans sa story Instagram : "Je crois qu'il y a qu'une personne au monde pour revenir sur Paris, préférer, après quatre jours passés à Amsterdam, on ne s'est pas vu depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Je ne sais même plus... Tu préfères dormir chez ton ex avec tes chiens que chez ton mec ? (...) Il faut comprendre que moi, dans ma tête, il y a des choses bizarres que je n'arrive pas à comprendre. Je veux bien être conscient des erreurs que j'ai pu faire dans le passé, mais quand j'essaye de changer, tu ne peux pas ne pas venir chez moi et aller chez ton ex, Jim".

