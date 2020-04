adidas cartonne avec ses claquettes pendant le confinement : 5 paires colorées pour changer un peu

Vous le savez, le combo claquettes-chaussettes est un must-have de l'été depuis plusieurs saisons, même si cela doit choquer Anna Wintour et beaucoup de fashionistas. Au départ, ce sont des rappeurs (de Alrima à Jul) et des footballeurs qui les portaient, mais maintenant même des stars comme Rihanna ont succombé à ce mix sportswear estival. D'ailleurs, Kanye West avait osé les claquettes-chaussettes au mariage de 2 Chainz. Et il se trouve que les claquettes adidas doivent faire partie des préférées.

En effet, Kasper Rorsted, le patron du groupe adidas, a révélé à l'AFP que les ventes de ses adilettes ont explosé pendant ce mois d'avril 2020. Une augmentation "à trois chiffres". Pendant le confinement plus que jamais, tout le monde semble donc vouloir se mettre aux claquettes (et peut-être même avec des chaussettes). "Probablement parce que les gens trouvent que c'est un super produit à porter à la maison" a précisé le boss.

Kasper Rorsted a aussi souligné les "ventes records" des tapis de yoga adidas et les achats en ligne en général qui ont bondi de 35% à 55% en mars 2020 sur le site de la marque.

Mais pour ne pas porter les mêmes paires que tout le monde, à savoir les classiques bleues ou noires, que ce soit celles à bandes ou celles au logo, voilà une sélection de paires colorées. Des claquettes également signées adidas, mais aux couleurs de l'été pour changer un peu et mettre de la bonne humeur à vos pieds.

La vie en rose

Allez, en cette période de confinement, on craque sur les adilettes roses à 39,95€ sur l'e-shop d'adidas. Comme ça, vous serez à l'aise et tendance. Out le bleu ou le noir, des teintes un peu trop ternes, et bonjour la couleur du romantisme, de la barbe à papa et qui est la préférée de Barbie. Ainsi, vous allez kiffer votre life !