Adèle Castillon harcelée à l'école, elle répond à ses harceleurs : "Je suis fière et je les emmerde"

Lola Dubini, Léa Elui, EnjoyPhoenix, Bilal Hassani, Sulivan Gwed... Alors que ces stars du web sont aujourd'hui admirées et enviées par de nombreuses personnes, elles ont pris une belle revanche sur la vie. Et pour cause, toutes ont confié avoir été harcelées lorsqu'elles étaient plus jeunes, que ce soit à l'école ou en ligne. C'est le cas également d'Adèle Castillon, qui a confié sur Twitter avoir été victime de harcèlement.

Adèle Castillon victime de harcèlement

Ce qui l'a fait réagir ? Le post de Marie Heintzen (@tavujesus), une influenceuse belge suivie par plus de 84 000 abonnés sur Instagram et 20 000 sur Twitter, qui s'est réjouie du fait que ses harceleurs qui se moquaient de son physique il y a 10 ans "reposent dans ses dm pour lui demander des conseils make up" : "Ça tapait des défis à base de 'celui qui embrasse Marie a gagné' parce que j'étais là plus moche de la classe maintenant ça me follow, ça lâche des 't'as trop changé'", écrit-elle.

Un témoignage auquel celle qui appartient au groupe électro-pop Videoclub a réagi, adressant un petit message à ses harceleurs : "ça venait en groupe à ma sortie pour m'insulter et m'humilier, ils m'ont fait douter de moi-même, j'avais 14 ans. Un d'entre eux a raté The Voice Kids et tout le monde l'a oublié, en octobre je remplis un Trianon... je suis fière et je les emmerde". Un tweet salué par Lola Dubini, David Lafarge, ainsi que de nombreux fans, fiers du parcours de la jeune femme. "Une leçon de vie. Respect ma belle on est tous fiers de toi", peut-on lire, ou encore "Bravo Adèle trop fière de toi et de ton parcours! Qu'ils aillent se faire enc*ler ces cons !!".

"Je suis fière et je les emmerde"

Après s'être fait connaître grâce à ses vidéos Youtube à l'humour décalé, elle obtient son premier rôle au cinéma en 2017 dans le film Sous le même toit, aux côtés de Gilles Lellouche et Louise Bourgoin. En 2019, elle joue dans le film L'Heure de la sortie. En parallèle de Youtube et du cinéma, elle se lance dans la musique en septembre 2018 et créé avec Matthieu Reynaud, Videoclub, un groupe électropop. Leur premier single Amour plastique, produit par Régis Reynaud, rencontre d'ailleurs un vrai succès.