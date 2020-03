Aaron Paul (Westworld) futur Kurt Cobain au cinéma ? L'acteur est prêt

Après les séries (Breaking Bad, Westworld) et les films (Need for speed, Triple 9), Aaron Paul va-t-il prochainement se mettre à la musique ? C'est l'étrange question qui lui a été posée par NME. Sa réponse ? "Non, je n'ai jamais voulu faire d'album. Est-ce que j'en ai rêvé ? Evidemment. Tout le monde a déjà eu ce fantasme d'être une rock star. Mais croyez-moi, personne ne voudrait m'écouter".

Aaron Paul futur Kurt Cobain ?

Et si, à l'inverse, on lui offrait la possibilité d'incarner une véritable rock star au cinéma, cela pourrait-il le tenter? Absolument. Tandis que ces dernières années ont été marquées par deux jolis biopic avec Bohemian Rhapsody et Rocketman, l'acteur a confessé avoir toujours eu un faible pour l'histoire du leader du groupe Nirvana.

"Quand j'ai emménagé à Los Angeles pour la première fois, j'ai beaucoup pensé à Kurt Cobain et tout ce qui s'était passé" a-t-il confié. "J'aime tellement Nirvana. Smells Like Teen Spirit était l'un de mes premiers disques achetés avec mon propre argent". Par conséquent, l'idée de le porter au cinéma l'a logiquement toujours excité, "Je pense que ça pourrait être intéressant de l'incarner".

Seul problème, Kurt Cobain est décédé à l'âge de 27 ans quand l'acteur s'apprête à fêter ses 41 ans. De quoi l'embêter ? A priori, pas tant que ça, "Tout ce qui compte c'est de continuer à faire des trucs que j'aime". Si jamais un producteur entend son message...