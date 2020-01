4Keus en interview : "Ça fait plaisir d'être validé par un gros nom comme Niska"

"On voulait innover avec 'Vie d'artiste'"

"Vie d'artiste", le nouvel album de 4Keus, est enfin disponible ! Le groupe nous offre un projet composé de 14 morceaux dont Vie d'artiste, MD en feat avec Niska, En bas avec Siboy et Flashback avec Leto. "Ça fait un moment qu'on connaît Leto. Il avait déjà participé à notre premier projet. Siboy, on a la même couleur niveau beat afro et Niska, on aimait bien le délire. Après Niska, c'est un gros nom. On ne pouvait pas refuser ça (...) On était content. Ça fait plaisir d'être validé par un gros nom. Ça nous a donné de la force, ça nous a motivé. Il est cool, il n'a pas son côté charognard. Il ne se prend pas la tête", confie 4Keus en interview avec PRBK.

Tiakola, HK, Djeffi et Bné nous expliquent ensuite en quoi "Vie d'artiste" est différent de leurs précédents projets : "Au niveau du travail. Ça n'a pas été la même méthode. On a plus bossé l'écriture, les prods. Il y a des prises de risques aussi, changement de couleur. Il y a des sons avec des trompettes, avant on était plus guitare. On ne voulait pas chercher ailleurs et là, on voulait innover." Un changement de méthode réussi !

"Plus tu réussis, plus t'as des ennemis"

4Keus continue l'interview en dévoilant les inconvénients de la célébrité, comme les ennemis par exemple : "C'est toujours comme ça. Plus t'avance, plus tu réussis, plus t'as des ennemis. Dans tout ce que tu fais, que tu sois sportif ou rappeur, il y a des ennemis. Des jaloux, même si tu fais rien y a des jaloux. On fait avec, il faut l'accepter."

