4Keus et Niska dansent le makossa dans le clip "MD"

C'est avec son premier single titré O'Kartier c'est la hess, certifié single d'or, que le groupe de rap 4Keus, composé de Bné, Djeffi, Hk et Tiakola, se fait connaître en 2017. Depuis, les 4 amis qui se considèrent comme des frères enchaînent les sons comme Belle vie, Extinction des feux, C'est Dieu qui donne ou encore Moula et font même danser les Bleus sur Tout est bon de DJ Babs lors de la Coupe du Monde 2018. Après "La vie continue" et "A coeur ouvert", le collectif signé chez Wati B, la maison mère de Sexion d'Assaut, s'apprête à sortir son nouvel album intitulé "Vie d'artiste", disponible le 3 janvier 2020.

4Keus et Niska nous font danser le makossa

Après avoir dévoilé En bas en featuring avec Siboy, Paris la nuit ou encore Vie d'artiste, du titre de l'album, ils viennent de lancer un nouvel extrait : MD, en featuring avec Niska. "On a grandi dans la jungle / Lunettes teintées sous le block / Ça fait longtemps qu'on fait avec / Ça fait longtemps qu'on fait avec / De toute façon j'les emmerde / Joujoux planqué dans le froc / Ça fait longtemps qu'on fait avec / Ça fait longtemps qu'on fait avec", chantent Bné et Niska.

Réalisé par Basile M, le clip MD montre 4Keus et Niska dans la cité ou en train de "danser le makossa sur du Manu du Dibango" sur une musique entraînante. Une collab' qui matche bien ! Quant à Niska, il sera en tournée dans toute la France, avec notamment une date à Paris (à l'AccorHotels Arena le 21 avril 2020).