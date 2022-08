365 jours 3 : "C'est une blague ?", "éclatée" ... les internautes paumés et énervés devant la fin du film

Quelques mois seulement après la sortie de 365 jours 2, Netflix nous a offert une nouvelle dose de Massimo avec 365 jours 3, le dernier volet des films adaptés des romans de Blanka Lipińska. Les deux films précédents ne volaient pas bien haut et avaient été moqués par les fans et cette fois, c'est la fin qui a paumé les spectateurs. Mais pourquoi ? On t'explique.

Quelle fin pour 365 jours 3 ?

On l'avait déjà vu dans la bande-annonce : le couple Laura/Massimo est menacé par le retour de Nacho dans 365 jours 3. Dans le film, Laura (Anna Maria Sieklucka) et Massimo (Michele Morrone) s'éloignent et le retour de Nacho (Simone Susinna) va tout changer puisque Laura trompe Massimo avec lui. Elle se découvre même des sentiments amoureux pour Nacho mais ne sait pas quoi faire.

A la fin du film, Laura retrouve Massimo sur une plage et il lui dit qu'il est au courant de ses retrouvailles avec Nacho. A la fin de leur discussion, Massimo évoque un souvenir d'enfance et déclare : "Ce livre disait que lorsqu'on aime quelqu'un, il faut le laisser s'en aller mais que si la personne revient, elle est à nous pour toujours. Dans le cas contraire, c'est qu'elle n'était pas faite pour nous. (...) Tu vas rester près de moi bébé ?". Et c'est la fin du film !

Les internautes ne valident pas

Une fin complètement ouverte qui ne donne donc pas de réponse : Massimo et Laura vont-ils bien rester ensemble ? Vont-ils se séparer ? Un gros doute qui a énervé les internautes qui ne valident pas du tout la fin de la saga. "C'est une blague genre ils nous laissent comme ça ???", "La fin est éclatée", "fin vide", les twittos ne sont pas tendres avec le film. La preuve en tweets :