20 ans à nouveau - 5 mamans incognito : TFX rajeunit des mamans pour comprendre la génération Z

Découvrez 20 ans à nouveau : 5 mamans incognito

Après Mamans et Célèbres, avec Stéphanie Clerbois (enceinte de son deuxième enfant), Julia Paredes, Jesta, Hillary, Rym (La Villa des Coeurs Brisés 5) ou encore Tiffany (Mariés au premier regard), TFX s'apprête à lancer sa toute nouvelle émission. A partir du 15 octobre 2020, à 21h05, vous pourrez découvrir 20 ans à nouveau : 5 mamans incognito sur la chaîne.

Dans ce programme, 5 mamans ont accepté de relever un défi un peu fou : vivre pendant 21 jours avec l'apparence de jeunes filles de 20 ans. L'objectif ? Mieux comprendre la génération Z. Pour cela, elles vont subir "une transformation afin de remonter le temps et ainsi avoir 20 ans à nouveau" et s'installer avec leurs filles "pour partager leurs points de vue et de s'aider à mieux se comprendre mutuellement".

Une nouvelle thématique sera abordée dans chaque épisode avec au programme des défis nouveaux, des moments d'incompréhension, des disputes, des moments de rires, de confessions, d'échanges, d'amour ou encore d'amitié.

"Il était important que les mères soient assez jeunes pour que leur relooking soit crédible"

Dans une interview accordée à TF1 pro, la productrice de 20 ans à nouveau : 5 mamans incognito a confié comment ils ont choisi les mamans : "Nous avons sélectionné des femmes qui ont été mères assez tôt. Il était important qu'elles soient assez jeunes pour que leur relooking soit crédible. Nous voulions aussi vraiment une cartographie globale de ces deux générations, avec des profils qui se complètent à tous les niveaux. De plus, nous souhaitions des mères et des filles qui soient dans des rapports sains et n'aient pas de gros conflits à régler."

Déborah Huet en dit ensuite plus sur les relooking : "Nous avons travaillé avec une équipe de coiffeurs, de maquilleurs et de stylistes. Les mamans ont vraiment eu l'air d'apprécier cette transformation qui les a directement immergées dans cette aventure. A la base, il s'agit d'une expérience personnelle mais elles l'ont vraiment vécue en groupe."

Voici les duo de mères-filles :

Agnès (45 ans) et Inès (23 ans)

Alice (41 ans) et Asmina (21 ans)

Christèle (47 ans) et Fanny (19 ans)

Virginie (43 ans) et Maryne (21 ans)

Marylène (43 ans) et Naya (18 ans)