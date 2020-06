13 Reasons Why saison 4 : la dernière scène de la série expliquée par Dylan Minnette

Dylan Minnette explique la scène finale

Cette scène vous a peut-être étonné par sa simplicité. Sans musique et sans dialogue, elle fait écho à l'une des premières scènes entre Clay et Tony, comme l'explique Dylan Minnette. "Dans le premier épisode, on a un plan presque similaire de Clay et Tony dans la Mustang en train de conduire sans parler" rappelle l'acteur qui trouve cette ultime scène "parfaite". "J'adore le fait que ce ne soit pas une scène où on voit s'éloigner la voiture avec une musique qui monte crescendo. C'est juste un moment sans mot entre eux, ils soufflent et quittent la ville. On peut le voir sur leur visage" ajoute l'acteur. Cette scène finale est donc un moyen de montrer Clay et Tony, enfin apaisés, laissant enfin tous les drames derrière eux pour se lancer dans une nouvelle vie.