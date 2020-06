13 Reasons Why saison 4 : Dylan Minnette défend la mort de (SPOILER), "C'était le bon choix"

Pour sa saison 4, 13 Reasons Why n'a pas vraiment fait l'unanimité. En plus de certaines intrigues frustrantes, la série fait aussi polémique à cause de la mort de Justin (Brandon Flynn). Ce dernier mourrait du Sida dans le dernier épisode après avoir contracté le VIH lors de sa période passée dans la rue. Si beaucoup ont dénoncé ce choix scénaristique, ce n'est pas le cas de Dylan Minnette.

Les acteurs voulaient la mort de Justin

L'interprète de Clay Jensen s'est confié sur la fin de 13 Reasons Why dans une interview donnée à Entertainment Weekly. Il y explique notamment que la mort de Justin a été très bien acceptée par Brandon Flynn. Et pour cause : il voulait voir son personnage mourir ! "Pendant toute la saison, moi et Brandon, nous espérions que ce soit Justin, on l'a demandé et on suppliait Brian (Yorkey, le créateur de la série, ndlr) de le faire en lui expliquant pourquoi ça devait être lui" s'est souvenu l'acteur.

Selon lui, la mort du personnage était la plus logique et la plus impactante. "Lui et moi avions le sentiment que ce serait un gros impact émotionnel pour la série. Bien évidemment, c'est dévastateur et tragique et nous savons que les gens auraient aimé le voir survivre mais je pense que c'est ce qui rend le tout encore plus puissant" ajoute l'acteur

La mort de Justin, une fin parfaite ?

S'il n'évoque pas la polémique autour des raisons de la mort de Justin, Dylan Minnette déclare aussi que la mort de Justin permet à la série de suivre sa ligne directrice. "C'est la chose la plus déprimante pour la série mais c'est dans la lignée de la série de faire ce choix, ce choix qui nous dévaste. C'était très poétique car la plus grande relation de Clay dans la série, c'est celle qu'il a avec Justin" confie l'acteur qui rappelle que la première conversation de son personnage dans le premier épisode de la série est avec Justin et que le personnage de Brandon Flynn était au centre du tout premier épisode avec sa cassette. "Cela me semblait la fin parfaite pour l'histoire de Justin car l'épisode 1 était sa cassette. J'ai l'impression que c'était le bon choix même s'il est dévastateur et je suis très heureux que Brian ait pris cette décision car elle me semblait être la bonne. S'il fallait que quelqu'un meurt, je pense qu'il fallait y aller et clore ce chapitre" conclut l'acteur.