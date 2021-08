10 couples parfaits saison 5 : un candidat prêt à quitter sa copine pour rejoindre l'émission

Les récentes annulations des émissions Les Anges et Les Vacances des Anges n'ont pas marqué la fin de la télé-réalité en France. Au contraire, le genre est toujours aussi puissant à la télévision et ce n'est pas TFX qui nous contredira. On vient de l'apprendre, une saison 5 à l'émission 10 Couples Parfaits devrait prochainement voir le jour.

10 couples parfaits bientôt de retour

Là où l'absence du programme sur nos écrans cet été pouvait nous interroger sur son avenir (10 couples parfaits est habituellement diffusé aux alentours du mois d'août), celui-ci ne serait finalement pas annulé mais aurait simplement été retardé, probablement à cause du Covid-19.

Ainsi, à en croire @ShayaraTV le tournage d'une nouvelle édition serait enfin sur le point de débuter, ce qui nous laisserait espérer une diffusion sur la TNT d'ici quelques mois. Une bonne nouvelle pour les fans, d'autant plus que cette possible future saison s'annonce déjà folle.

Un candidat déjà connu ?

La raison ? Toujours selon le compte Instagram, Anthony Matéo - candidat emblématique des émissions de dating (La Belle et ses Princes 3, Les Princes de l'Amour 2, La Villa des Coeurs Brisés 2), serait déjà attendu au casting. Or, pour se faire, il aurait accepté de faire un énorme sacrifice en rompant "avec sa nouvelle copine, Laura". Un choix fort et inattendu tant il semblait avoir retrouvé le bonheur à ses côtés après avoir souffert de sa rupture d'avec Clémence Lopez.

Et forcément, un Anthony Matéo au coeur brisé et célibataire dans une telle émission, ça ne peut que nous promettre de gros moments.