"Va y avoir bagarre" : Raphael Pépin dévoile être sorti avec Mélanie Dedigama, Bastos se moque de lui et provoque Julien Bert

Souvenez-vous, il y a quelques années, Raphaël Pépin et Bastos ont eu un énorme clash sur le plateau de TPMP. Récemment, Sam Zirah a reçu l'ancienne star des Anges dans son émission AJA. Dans un extrait dévoilé sur les réseaux sociaux, on voit l'interviewer le faire justement revenir sur cette grosse altercation en direct.

Pour Raphou, la raison est toute trouvée. "C'est un frustré. Comme je suis sorti avec son ex, puis encore une autre ex, ça l'a piqué dans son ego. Ce que je comprends tout à fait", avoue-t-il. "Quelles ex ?", lui demande alors Sam Zirah, tandis que celui qui vient de se lancer dans la chanson lui répond cash : "Mélanie Dedigama par exemple à l'époque, ou Tiffany aussi évidemment". "Je sais que ça l'avait beaucoup heurté. Psychologiquement, ça l'avait atteint. Et je pense que c'était une petite guerre d'ego tout simplement", conclut-il.

Bastos répond à Raphaël et provoque Julien Bert

Sauf que Bastos n'a pas vraiment la même version. Ce jeudi 26 janvier 2023, il a repartagé l'extrait de l'interview de Raphoupeps en story Instagram et a écrit : "Oh p*tain lui aussi ?! Je ne savais même pas ! P*tain on a les mêmes goûts !". "Non je n'aime juste pas trop les gros gorilles qui font les tauliers et qui sont bizarres avec les femmes. J'en avais dans ma classe quand j'étais petit et je les terminais pareil. Même sans TPMP", a ensuite ajouté celui qui a provoqué Nicolo après avoir pécho Victoria Méhaut.