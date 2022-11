"Tu vends des nudes à 15 balles sur Mym" : humiliée dans TPMP, Ruby Nikara se met en soutien-gorge pour clore le débat, tout le plateau hallucine

Ce mercredi 2 novembre, Cyril Hanouna avait invité dans TPMP Polska et Tootatis, deux influenceuses qui étaient en train de faire le buzz après avoir critiqué le patron d'un restaurant qui leur avait refusé l'accès à son établissement, jugeant leurs tenues inappropriées. A cette occasion, Guillaume Genton - très énervé par leur attitude, en avait alors profité pour les recadrer en rappelant leur futilité à chercher à tout prix la moindre polémique pour exister. Un clash validé par les internautes qui ont eux aussi détruit Polska et Tootatis.

Ruby Nikara en colère contre "la misogynie" de Guillaume Genton

Des propos qui avaient immédiatement trouvé écho auprès du public, mais qui ont visiblement énervé une autre influenceuse. Comme on a pu le découvrir ce jeudi 3 novembre, c'est Ruby Nikara - connue pour avoir notamment tenté de vendre l'eau de son bain, qui est apparue sur le plateau afin de pousser un coup de gueule contre le chroniqueur qu'elle estime misogyne.

"Le problème, c'est la mentalité française. Dans le sens où, on s'habille pour nous-mêmes, pour être belles, on s'habille pas forcément pour les hommes. (...) On va droit dans le mur, c'est plus possible, a-t-elle notamment balancé. On est censés être dans un pays libre, si j'ai envie de me pointer à 7h du matin dans un café ou un restaurant habillée sexy, je veux m'habiller sexy." Puis, plus loin lors du débat, la star des réseaux sociaux a ajouté, "C'est à cause de votre discours qu'on se fait agresser."

"Votre seul moyen de gagner de l'argent, c'est de se mettre à poil"

De quoi convaincre Guillaume Genton de s'excuser ? Pas du tout. Malgré une Ruby Nikara agitée, qui n'a pas arrêté de crier ou se mettre debout, l'animateur de Virgin Radio a rappelé qu'il n'accordait aucun crédit aux influenceurs de son genre, hommes ou femmes. "Elle est venue défendre ces jeunes femmes parce qu'elles ont le même gagne-pain qui s'appelle OnlyFans. C'est un site sur lequel on vend des photos de soi dénudé pour gagner beaucoup d'argent, a-t-il dans un premier temps soufflé. Et ce qui m'exaspère, c'est que les filles comme vous - et il y a aussi des garçons qui le font, c'est que vous êtes tellement prêts à tout et n'importe quoi pour qu'on croie que vous êtes des gens importants, que vous êtes des stars, des gens fortunés, que le seul moyen que vous utilisez pour y arriver, c'est la nudité."

Or, si le chroniqueur n'a rien contre les photos sexy, il semble en revanche mal à l'aise avec le fait que cette activité soit aujourd'hui considérée comme un objectif de vie. Après s'être défendu d'une quelconque misogynie, "C'est toi qui réduis la femme à un objet sexuel, à de la provocation sexuelle", Guillaume Genton s'est libéré d'un poids en déclarant : "Vous êtes une génération qui ne fait aucun effort, qui ne veut pas travailler et votre seul moyen d'exister et de gagner de l'argent facilement, c'est de se mettre à poil. On vit malheureusement dans un monde où c'est mieux payé de poser en string dans un lit que d'aller bosser. Et je trouve ça déplorable."

Face aux critiques de Genton, Ruby se déshabille en direct

Enfin, saoulé d'entendre Ruby Nikara affirmer qu'elle est une vraie chef d'entreprise et qu'elle est capable de vendre des immeubles à Dubaï, le chroniqueur de TPMP a envoyé un ultime tacle aussi puissant que violent : "Arrêtez de laisser les influenceurs dire 'je suis chef d'entreprise en marketing digital'. Non, tu vends des nudes à quinze balles sur Mym, arrête. (...) Vous exaspérez tout le monde. Vous vous prenez pour des gens importants, des grandes dames, des grands messieurs de la société alors qu'en réalité vous ne faites rien, vous ne créez rien, vous n'avez aucun talent, vous ne créez aucune valeur."

Aussi, consciente qu'elle n'arriverait donc pas à faire changer d'avis la bande de Cyril Hanouna et afin de marquer son discours, "Je vais vous montrer que je suis pour la liberté. Et en tant que femme, si je veux me pointer à 7h du matin sexy, je me pointe à 7h du matin sexy", Ruby Nikara a finalement eu l'improbable idée de se déshabiller en direct sur le plateau de l'émission, "Moi, je m'habille comme je veux, je suis pas d'accord avec vous, c'est un discours misogyne, on est en France, c'est la liberté."

Les téléspectateurs saoulés

On vous rassure, comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, elle ne s'est pas mise totalement nue. Au contraire, Ruby s'est en réalité contentée d'enlever son pull pour apparaître en soutien-gorge. Malgré tout, ce simple geste - qui a autant amusé qu'exaspéré l'équipe de TPMP, a surtout provoqué la colère des téléspectateurs.

"J'ai bien cru qu'elle allait tout enlever, qu'elle retourne dans son bain, c'est pathétique", peut-on lire sur Twitter, tout comme "Elle dépasse les limites, elle ne sait même pas placer une phrase complète dans son soi disant "discours", elle-même fait voir une image négative des femmes. Elle titube et ne sait même pas ce qu'elle dit, tous les chroniqueurs se moquent d'elle, elle est aberrante" ou encore, "J'avoue être partagée entre la sidération et la pitié lorsque j'assiste à un tel spectacle. Cette jeune femme, ô combien irritante et dénuée de bon sens, ne me semble pas aller bien. Elle essaie de faire le show mais est totalement perdue ! C'est gênant."

Tout buzz est-il vraiment bon à prendre ? Difficile à dire après de tels retours...