"Tu peux crever la bouche ouverte" : Nikola Lozina trahi et lâché par tous depuis sa rupture avec Laura Lempika ? Il balance

Après plusieurs années d'amour, un petit garçon et un mariage, Nikola Lozina et Laura Lempika ont annoncé leur rupture. "Nous dirons que toutes les belles choses ont une fin et c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de respect et un accord commun... Que je vous annonce la fin d'une belle histoire...", écrivait la candidate sur Instagram.

Un véritable choc non seulement pour la sphère de la télé-réalité mais également pour les nombreux fans du couple. En effet, rien ne laissait présager une telle rupture. Que ces derniers se rassurent, les deux candidats ne comptent visiblement pas se faire la guerre et souhaitent même rester en bons termes pour le bien de Zlatan.

Depuis l'échec de son mariage, Nikola Lozina se fait plutôt discret sur les réseaux sociaux. Le lord est d'ailleurs parti en Belgique pour passer du temps en famille et se concentrer sur des projets personnels. Une décision qui lui a valu d'être la cible de nombreuses critiques. Plusieurs internautes l'accusent en effet d'être un mauvais père, ce qui ne lui a pas du tout plu. "Ils essayent de m'atteindre en parlant de mon fils. JAMAIS je n'abandonnerai mon fils. Je donnerai ma vie pour lui. Je suis justement en Belgique pour assurer son avenir et lui bâtir quelque chose de solide. La télé, ça ne durera pas vingt ans", a répondu Nikola.

>> Nikola Lozina fait son grand retour dans Le Cross, Nicolo en PLS (spoiler) <<

Nikola Lozina en froid avec ses amis de télé-réalité ?

Dans ses stories Instagram, l'ex de Laura Lempika a partagé un message qui laisse penser qu'il est aujourd'hui en froid avec ses amis de télé-réalité. "C'est là que je me rends compte que dans des moments comme ça, tu ne peux pas t'appuyer sur beaucoup de gens... que dans la télé, c'est beaucoup de potes et rien d'autre... mes vrais repères, c'est ici, en Belgique, auprès des miens..."