"Trop d'émotion pour mon petit coeur" : cette surprise touchante dans La France a un incroyable talent a fait chialer les internautes

Ce mardi 25 octobre 2022, une séquence de La France a un incroyable talent sur M6 a beaucoup fait pleurer. Que ce soit l'animatrice Karine Le Marchand qui était touchée, les juges Eric Antoine, Hélène Ségara, Sugar Sammy et Marianne James qui étaient au bord des larmes, le public qui était en pleurs ou encore les internautes qui ont chialé.

>> "Votre bouche est pile au bon niveau", "C'est quelle catégorie de Jacquie et Michel ?"... Ce numéro d'Incroyable Talent dérape, et le jury aussi <<

Cette scène, c'est Kimi, un candidat de LFAUIT à peine âgé de 16 ans qui nous l'a fait vivre. Ce jeune danseur qui vit à Mandelieu-La Napoule, dans les Alpes-Maritimes, était venu avec sa maman dans le public de l'émission. Et en prétextant aller aux toilettes pendant le tournage, il lui a fait la surprise d'aller sur scène. "Ma mère, elle n'a jamais l'occasion de me voir danser, parce que je n'habite pas avec elle" a-t-il expliqué dans La France a un incroyable talent, "C'est une des premières fois qu'elle va pouvoir me voir danser sur scène". Et sa prestation de danse a aussi bouleversé sa maman, les jurés, le public et les twittos. Une scène doublement chargée en émotions donc !

Après Rayane qui était bouleversant dans La France a un incroyable talent, c'est donc Kimi qui a fait pleurer les internautes. Sur Twitter, nombreux sont celles et ceux qui ont chialé et ont tweeté pour le féliciter (pour sa surprise à sa mère et pour sa prestation) : "Tellement tellement touchée...", "Les moments d'émotion comme ça, moi, ça me touche en plein coeur, c'est tellement mignon", "Super belle la danse de Kimi, c'est gracieux. La maman est en larmes, elle nous transmet son émotion", "Bravo à Kimi pour cette belle surprise faite a sa maman. Que d'émotions", "Trop d'émotion pour mon petit coeur il danse trop bien Kimi".