"C'est une pépite" : avec le bouleversant Rayane, La France a un incroyable talent a certainement déjà trouvé son futur gagnant

Le hashtag "#LFAUIT" était encore une fois en TT sur Twitter ! La prestation de Rayane, 15 ans, qui vit dans un foyer d'accueil à Montreuil a fortement ému les jurés, qui étaient en pleurs ou au bord des larmes. Mais le jeune candidat a aussi touché le public, qui lui a fait une standing ovation, et les téléspectateurs. Il a montré sa maîtrise du piano en jouant le troisième mouvement de la Sonate au clair de lune de Beethoven.

Cet autodidacte qui a appris à jouer du piano il y a 1 an, "en regardant des vidéos sur internet" et en s'entraînant sur des "pianos en libre-service dans les gares et dans les magasins de pianos" a même reçu un golden buzzer d'Hélène Ségara.

"Rayane, tout est beau en lui, de son sourire à son infini talent"

Les internautes ont été nombreux sur Twitter à saluer le numéro de Rayane. Non seulement ils ont été touchés par son parcours compliqué à cause des problèmes de santé de sa mère, mais ils ont aussi et surtout été touchés en plein coeur par son talent au piano. Sa dextérité a choqué les twittos !