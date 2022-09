La France a un incroyable talent 2022 : les nouveautés dévoilées, le jury va être en galère

Karine Le Marchand, qui a blacklisté un candidat de L'amour est dans le pré, sera prochainement à la tête de La France a un incroyable talent 2022. Le grand concours d'M6 sera bientôt de retour en prime pour une saison 17, toujours avec son jury composé d'Eric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.

Une première mondiale

Pour l'occasion, la chaîne a organisé une conférence dans laquelle elle a annoncé les nouveautés et l'une d'entre elles est une première mondiale ! Cette année, pendant les auditions, c'est le public qui décidera de l'avenir d'un candidat en cas d'égalité dans le jury. Sur les 700 spectateurs présents dans le théâtre, 100 personnes ont été sélectionnées lors du tournage pour voter uniquement pendant les prestations. Le résultat est révélé seulement en cas de deux "oui" et deux "non" et décidera donc de l'avenir de l'artiste en ballotage. Eric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James, qui a récemment participé à Mask Singer 4, et Sugar Sammy ne seront donc plus les seuls à décider !

D'autres nouveautés surprenantes

Cette année, la jury a également pu assister à des numéros en extérieur, dont un à plus de 60 mètres de hauteur ! La salle de répétition des candidats a aussi beaucoup changé. Désormais, c'est un espace de 180m2 dans lequel Karine Le Marchand, qui a fait le buzz avec son "gaydar", pourra s'essayer aux disciplines des artistes. Pierre-Antoine Damecour se chargera toujours de la deuxième partie de soirée et tentera de trouver des talents dans la rue.

On a hâte de découvrir tout ça !