"Votre bouche est pile au bon niveau", "C'est quelle catégorie de Jacquie et Michel ?"... Ce numéro d'Incroyable Talent dérape, et le jury aussi

La France a un incroyable talent 2022 a débarqué sur M6 ce mardi 18 octobre. Malgré plusieurs nouveautés, la mécanique principale ne change pas et Eric Antoine, Hélène Ségara, Sugar Sammy et Marianne James ont déjà vu de nombreux artistes performer devant eux dans le but d'avancer dans l'aventure.

Parmi les numéros, un a particulièrement attiré l'attention des téléspectateurs, celui de Angie. L'artiste du Pas-de-Calais, performe avec des robots inspirés du film Transformers. "Ça va être grandiose", prévient-elle avant de se lancer. Mais malheureusement pour elle, le jury n'est pas de cet avis et elle reçoit quatre buzz rouges.

"C'est quelle catégorie sur Jacquie et Michel ?"

"J'ai rarement vu un numéro où il ne se passe rien comme ça", remarque celle que l'on a récemment aperçue dans le costume de Bébé dans Mask Singer 4, tandis que Sugar Sammy s'interroge : "C'est quelle catégorie sur Jacquie et Michel ? Je ne sais pas comment ça va finir, mais je sais que ça va faire mal".

Vexée, l'artiste lui répond : "Alors je peux me permettre ? C'est quoi le rapport entre Jacquie et Michel et des robots ? Parce que je ne comprends pas". "Et bien votre bouche est pile poil au bon niveau", répond Marianne du tac au tac. Une vanne qui choque et amuse tout le monde en même temps.

>> La France a un incroyable talent : des buzz truqués ? Ahmed Sylla réagit <<

"La meilleure blague de la saison"... Pas pour les twittos

Fier de sa collègue, l'humoriste québécois a partagé l'extrait sur Twitter avec en légende : "Quand Marianne James fait la meilleure blague de la saison", mais visiblement, de nombreux internautes n'ont pas kiffé la blague.