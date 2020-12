La France a un incroyable talent : des buzz truqués ? Ahmed Sylla réagit

Ahmed Sylla explique pourquoi il a appuyé sur le Golden Buzzer

Et pour prouver que La France a un incroyable talent n'est pas une émission truquée, Ahmed Sylla a détaillé comment ça s'est passé pour lui avec la prod. "On m'a envoyé les passages des candidats dans les émissions d'avant, pour me familiariser un peu avec eux" a-t-il expliqué, "Après je dois dire à la prod : 'J'ai tel coup de coeur, tel coup de coeur, tel coup de coeur', et après pendant l'émission, je peux changer de Golden Buzzer, et ils me disent 'Ok tu restes sur ce Golden Buzzer' et je leur dis oui".

Son Golden Buzzer pour Les Sancho a divisé les twittos. Il a donc précisé pourquoi il voulait envoyer les danseurs marseillais en finale. "Les autres, il y avait beaucoup de professionnels" a-t-il rappelé, donc il avait envie d'aider des jeunes qui ne sont pas pros parce que "cette émission, c'est un coup de pouce, et je pense que c'est ceux qui méritaient le plus le coup de pouce".