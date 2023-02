"Tout m'emmerde à l'âge que j'ai, mais ça..." : Marc Simoncini pose un demi million sur la table dans Qui veut être mon associé ? pour une invention qui pourrait sauver la planète

Qui veut être mon associé ? diffusé ce mercredi sur M6 recevait Thierry Carlin, le créateur d'Helio Water, un système de production d'eau potable à partir d'eau de mer ou d'eau sale. Le projet a complètement emballé tous les investisseurs, qui étaient exceptionnellement six pour sa venue ! Après la présentation de son invention révolutionnaire, Thierry Carlin a donc tout de suite été félicité par Marc Simoncini qui a bien tenté de gagner sa confiance en lui faisant une proposition assez folle.

>> "Tu es payé une misère" : Anthony Bourbon se confie cash sur son salaire dans Qui veut être mon associé ? <<

"Je vous donne mon code de téléphone"

Marc Simoncini a fait une offre à 500 000 euros pour 10% des parts dans la société de l'entrepreneur. "Vous savez quoi, je vous file mon code de téléphone, vous allez dans mon carnet d'adresses et on appelle tous les gens qu'il y a dedans. Parce que, là, je me vois bien m'occuper de ça avec vous ! C'est rare, parce que tout m'emmerde à l'âge que j'ai, mais ça, je veux bien le faire avec vous", a-t-il ajouté pour marquer son intérêt. Une proposition très surprenante, que le créateur a adorée.

>> "Ils sont tellement méchants" : un candidat de Qui veut être mon associé se fait détruire par le jury, les internautes le soutiennent <<

Thierry Carlin a tout de suite répondu "on y va" et était prêt à ne pas écouter les autres investisseurs. Marc Simoncini a même mis en garde ses collègues : "Le premier qui fait une offre, je le bute". Au final, le créateur d'Helio Water a bien fait de laisser parler les autres, Isabèle Chevalier et Eric Larchevêque ont rajouté 250 000 euros chacun. Helio Water récolte donc la plus belle somme de la saison avec un million d'euros. Pour une fois, les téléspectateurs ont été complètement d'accord avec cet investissement.

Une réussite sur tous les domaines

Sur Twitter, les internautes ont félicité l'initiative et sont assez ravis de voir que le projet a été tant soutenu par les investisseurs. "Enfin une innovation 100% française qui a du sens pour la planète", "première fois que je vois un truc aussi incroyable", "c'est révolutionnaire", écrivent-ils.

>> "Détestable", "hautain", "insupportable" : l'attitude d'Anthony Bourbon dans Qui veut être mon associé ne passe pas du tout auprès des internautes <<