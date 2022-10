"Si c'est juste pour être ramenée à la candidate de télé-crochet..." : cette ex-candidate qui refuse de revenir dans Star Academy

Emma Daumas de retour à la Star Ac ?

Après plusieurs années d'absence, les portes du château de la Star Academy (Dammarie-les-Lys) vont de nouveau s'ouvrir ce samedi 15 octobre 2022 sur TF1. Un retour de l'émission très attendu des téléspectateurs, d'autant plus que Nikos en sera encore l'animateur, qu'une soirée dédiée à Grégory Lemarchal est déjà prévue et qu'il a été annoncé que d'anciens candidats rendront visite aux petits nouveaux afin de partager leurs expériences.

Malheureusement pour ces derniers, ils ne pourront probablement pas compter sur la présence d'Emma Daumas. Découverte dans l'émission en 2002, lors de la saison 2, la chanteuse a profité d'une interview accordée à Guillaume Genton dans Le Morning Sans Filtre ce lundi 10 octobre 2022 pour annoncer que "pour l'instant [un passage] n'est pas prévu". L'interprète de Tu seras l'a en effet précisé, elle n'en ressent pas spécialement l'envie, ni le besoin aujourd'hui : "Je cultive pas de nostalgie de la Star Ac', donc si c'est juste pour être ramenée à la candidate de télé-crochet que j'étais il y a 20 ans, pour moi, c'est pas l'enjeu".

La condition de la chanteuse

Emma Daumas l'a effectivement rappelé, elle a longtemps souffert de l'étiquette "candidate de télé-crochet" qui lui avait été accolée à la suite de sa participation à la Star Academy. "Je suis auteure compositrice interprète, ce qui me manquait, c'était de mettre ça en valeur, et quand on fait un télé-crochet, on est connue en tant qu'interprète, on connait que mon nom, mon visage, on connaissait un peu ma voix, mais on connaissait pas vraiment mon travail ni qui j'étais au fond", a-t-elle déploré, encore fatiguée d'une telle situation.

Aussi, après un combat de près de 20 ans pour prouver au public et aux professionnels qu'elle est autre chose qu'une candidate de Star Ac et leur montrer qui elle est vraiment, elle ne souhaite pas tout gâcher en revenant pour rien dans ce reboot, qui bénéficiera de nombreuses nouveautés. "S'il y a une vraie possibilité de montrer ce que je sais faire, qui je suis aujourd'hui, de valoriser mon cheminement, mon travail, avec grand plaisir" a-t-elle ainsi assuré. Autrement, ça sera donc sans elle.