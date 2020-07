"REAL" par Soul Sisters : la nouvelle émission de VICE TV qui invite au débat

Le but de cette émission ? Faire le récit télévisé de la vie d'un salon de coiffure Afro pour montrer un visage de la France souvent invisible dans les médias français. "Nous avons une responsabilité en tant que médias dans la représentation parfois biaisée, stigmatisante et incomplète qui est faite des femmes en général, des minorités et des personnes issues de la diversité. C'est le rôle des médias de se positionner sur ces sujets de visibilité et de représentation et de faire une présentation plus juste et plus proche de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est pour cette raison que j'ai voulu adapter ce programme à la télévision", déclare Dolores Emile, Directrice Générale de VICE TV France.

REAL par Soul Sisters est diffusée jeudi 16 juillet à 22h sur VICE TV.

VICE TV est distribuée en exclusivité dans les offres Canal+. Retrouvez le programme en replay sur MyCanal.

Publi-communiqué