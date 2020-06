L'Autre Côté du Ring : la saison 2 débarque sur VICE TV

L'Autre Côté du Ring de retour sur VICE TV

Après la saison 2 de Thérapie avec les rappeurs de retour chez le psy, c'est au tour de la saison 2 de L'Autre Côté du Ring d'arriver sur VICE TV. La série qui suit l'univers du catch professionnel revient ce dimanche 14 juin 2020, et elle promet encore de nombreuses histoires hallucinantes. Morts étranges, controverses, confidences... Une fois de plus, vous allez pouvoir mater les coulisses trashs de ce sport mythique, où les athlètes ont un personnage imaginaire sur le ring et une personnalité toute autre dans leur vie privée.

Dans le trailer de la saison 2, l'émission revient sur le décès de Chris Benoit. La mort du lutteur canadien, en 2007, est fascinante et pleine de mystère. Le sportif de la WWE (World Wrestling Entertainment) avait été retrouvé sans vie avec les corps de sa femme et de son fils. Meurtre ou suicide ? Plongez dans l'enquête sur ce destin tragique et découvrez tous les secrets que renferme cette terrible affaire.