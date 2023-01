"Plus une famille depuis longtemps" : Vincent Shogun fracasse les Ch'tis et la production avec une grave accusation

Depuis 2019 et sa dernière apparition dans Moundir et les Apprentis aventuriers 4, Vincent Shogun a disparu des tournage de télé-réalité. En effet, il est boycotté par les production depuis son passage en prison après avoir été arrêté en possession de drogue. "Je partais en soirée, la personne en question avait les stupéfiants. Il ne m'a rien dit et de là, on s'est fait contrôler. J'ai pris pour lui. J'ai été arrêté pour possession de drogue. J'ai été inculpé donc c'était très dur (...) Je suis bien parti en prison. Ça a été très dur pour moi. J'ai vraiment galéré et eu très peur", avait-il confié à l'époque dans une interview accordée à Non Stop Reality.

Après un gros passage à vide, Vincent a repris du poil de la bête grâce à sa rencontre avec sa chérie Cléa. Ils se sont récemment installés ensemble à Reims et l'ancienne star des Ch'tis s'est reconvertie dans le bâtiment. Cela ne l'empêche pas d'être encore très suivi par ses fans de la première heure et de balancer sur la télé-réalité. Il a notamment regretté de ne pas avoir été appelé pour participer aux programmes Les Cinquante et Le Cross, affirmant qu'il y aurait plus eu sa place que Christopher. "Je ne suis pas jaloux de Christopher, j'ai fait tous les programmes inimaginables et on m'a toujours appelé. Juste... c'est moi qui aurais dû y être, pas lui. Je le dis clairement", avait-il lâché à Télé 2 Semaines.

"Chacun sa vie"

Il y a quelques jours, Shogun s'est de nouveau confié sur la télé-réalité lors d'un questions / réponses organisé sur son compte Instagram. Lorsqu'un abonné lui a demandé s'il était toujours en contact avec les anciens candidats des Ch'tis, il a répondu cash : "Non, plus aucun et je n'en veux pas. Les Ch'tis ne sont plus une famille depuis longtemps. Chacun sa vie".

Concernant un éventuel retour dans une télé-réalité, celui qui a balancé le code que les candidats utilisaient pour parler de cocaïne n'y croit pas du tout et a expliqué les raisons : "Parce que je suis le seul candidat sincère et fou, ils ne vont pas me recontacter. Alors que tout le monde rêverait de rire, de pleurer, de ressentir des émotions réelles, non ? En tous cas, pas la production qui savait et cautionnait la drogue".

En revanche, Vincent Shogun ne serait pas contre l'idée de participer à La Bataille des Clans avec Cléa. "Oui, on ferait un tabac. Des barres de rire", a-t-il assuré. On imagine que ses fans ne demandent que ça également !