Cette expression utilisée dans toutes les émissions de TV réalité était un code pour parler de cocaïne : Vincent Shogun balance

Vincent Shogun s'est fait connaître dans Les Ch'tis à Ibiza en 2011. Il a ensuite enchainé les tournage jusqu'à sa dernière participation aux Apprentis aventuriers 4 en 2019. Il a ensuite eu des problèmes avec la justice et a dû effectuer 28 jours de prison à cause de la drogue. "Je partais en soirée, la personne en question avait les stupéfiants. Il ne m'a rien dit et de là, on s'est fait contrôler. J'ai pris pour lui. J'ai été arrêté pour possession de drogue. J'ai été inculpé donc c'était très dur (...) Je suis bien parti en prison. Ça a été très dur pour moi. J'ai vraiment galéré et eu très peur", avait-il indiqué à Non Stop Reality à l'époque.

Vincent Shogun est boycotté par les prods

Heureusement, Vincent Shogun s'est désormais repris en main et ses problèmes de drogues sont maintenant derrière lui, notamment grâce à sa chérie, Cléa. Cela ne l'empêche pas d'être toujours boycotté par les productions. Il l'a d'ailleurs récemment regretté, indiquant qu'il aurait eu sa place dans Les Cinquante et dans Le Cross.

"J'ai très mal réagi, clairement. Je suis écoeuré. Les Ch'tis sans Vincent Shogun, est-ce que c'est les Ch'tis ? Bien sûr que non" a-t-il avoué à Télé 2 semaines, avant d'ajouter : "Shogun, c'est l'emblème des Ch'tis. Tous mes abonnés me demandent pourquoi je ne suis pas dans le Cross. Mais on ne m'a pas donné ma chance. Je pense que c'est parce que j'ai été en prison ou que j'ai parlé dans Touche pas à mon poste. Pourtant, je n'ai jamais dit qu'il y avait de la drogue partout, je parlais uniquement de moi".

"Y a énormément de personnes qui prennent de la cocaïne en tournage"

Récemment, Shogun était invité par Sam Zirah dans son émission AJA et il a fait des révélations sur la drogue sur les tournages de télé-réalité. "Y a énormément de personnes qui prennent de la cocaïne en tournage. Moi j'en prenais souvent, j'en prenais avec moi. J'ai même eu la production qui m'en a donné !", a-t-il assuré. "J'ai pris pour tout le monde", regrette-t-il ensuite.

>> De la drogue dans les émissions de télé-réalité ? Guillaume Genton balance sur les coulisses et méthodes des candidats <<

Peu après, Vincent balance une anecdote étonnante. "Tout le monde savait que j'étais dans ça", débute-t-il en faisant un geste avec les mains, accompagné du fameux "y en a assez fraté" bien connu des fans des programmes. "Pourquoi tout le monde fait ça ? Ligne de drogue !", révèle-t-il, avant d'ajouter : "Le signe était un code", continue-t-il.