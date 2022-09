"On s'était embrassées dans cette piscine" : deux chroniqueuses de TPMP se réconcilient avec un nouveau baiser hot

Géraldine Maillet et Béatrice Rosen règlent leurs comptes dans TPMP, puis s'embrassent



Nouveau buzz dans TPMP, ce mercredi 21 septembre 2022 sur C8. Après l'accrochage entre Cyril Hanouna et Gilles Verdez, c'est la réconciliation entre Géraldine Maillet et Béatrice Rosen qui a fait parler, car elles se sont embrassées à la fin pour sceller leur réconciliation. En effet, à l'occasion de la journée de la paix, Cyril Hanouna a tenu à ce que Géraldine Maillet et Béatrice Rosen mettent les choses au clair entre elles.

"Elle avait un peu utilisé d'une position dominante comme j'étais nouvelle dans l'émission" a confié Béatrice Rosen à propos de celle avec qui elle était en froid. "On a eu l'épisode dans une piscine où on a partagé un baiser et je pensais que c'était une démarche visant à nous réconcilier sauf que depuis, plus rien" a-t-elle précisé, "Je voulais savoir, Géraldine, si tu voulais qu'on fasse réellement la paix. Mais pas une paix de façade, une paix véritable et qu'on accepte nos différences".

Géraldine Maillet a alors répondu : "Je pensais que, quand on s'était embrassées dans cette piscine, la paix avait déjà été actée, déjà décidée". "J'adore le débat. Je suis enflammée et entière, je n'ai aucune rancoeur ou amertume et je ne suis pas rancunière" a-t-elle argumenté, "Tu es américaine et je sais qu'aux Etats-Unis, on dit' faites l'amour pas la guerre... alors allons-y".

Et les chroniqueuses de TPMP se sont alors levées pour échanger un baiser sur le plateau. Se rejoignant devant Cyril Hanouna, Géraldine Maillet et Béatrice Rosen se sont embrassées sur la bouche. Un bisou torride qui a fait monter la température...