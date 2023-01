"On n'en peut plus de lui" : Gilles Verdez lâché par tout le monde, Afida Turner humiliée par Cyril Hanouna

Une émission de TPMP sans clash entre les chroniqueurs, est-ce vraiment une bonne émission ? Le point positif pour Cyril Hanouna, c'est qu'il n'a jamais à se poser la question tant son plateau est quotidiennement animé de débats houleux qui voient régulièrement ses équipes se jeter à la gorge et se critiquer de façon parfois plus violentes que les internautes sur les réseaux sociaux.

Gilles Verdez se met (encore) l'équipe de TPMP à dos

Aussi, sans trop de surprise, l'émission de ce mardi 17 janvier 2023 n'a pas fait exception et a une nouvelle fois vu Gilles Verdez se retrouver au centre d'une situation intense autour de la table. Au programme cette fois ? Suite à la proposition improbable de Brigitte Macron de faire revenir l'uniforme à l'école, le chroniqueur s'est déclaré défavorable à cette idée, l'estimant d'un autre temps.

"L'uniforme, c'est le sexisme à l'état pur. C'est la France du siècle dernier. Les jupes pour les filles, les pantalons pour les garçons, c'est le sexisme et la discrimination à l'état pur", a-t-il notamment déclaré en direct. Le problème ? Quand Valérie Benaïm et Kelly Vedovelli lui ont rappelé que les jupes pouvaient être remplacées par des pantalons et qu'il y avait également de nombreux avantages à l'uniforme (coût, réduction des discriminations...), le chroniqueur a pris la mouche et a refusé d'entendre les arguments.

"Vous êtes le prototype de la femme robotisée"

"Aujourd'hui, pour s'individualiser et ne plus être des robots, les jeunes, c'est par les vêtements que ça passe. Par porter des tenues qu'on aime, qui reflètent l'âme, la personnalité, a-t-il assuré. Et vous, vous voulez les standardiser. C'est pas parce que vous êtes le prototype de la femme robotisée qui a des oeillères que tous les jeunes doivent l'être. C'est pas ça la France." Une déclaration logiquement déplacée et bien plus sexiste que ce qu'il dénonçait quelques minutes auparavant, qui a bien évidemment blasé tout le monde autour de la table.

Que ce soit Cyril Hanouna qui a lâché, "On n'en peut plus de lui" ou Valérie Benaïm qui a déploré, "Tu dis n'importe quoi" - propos repris un peu plus tard par Guillaume Genton, "Tu dis n'importe quoi ma c*uille", Gilles Verdez s'est retrouvé bien seul et a été remis à sa place d'une façon inattendue.

Afida Turner prend cher

Bon, qu'il se rassure, ce n'est même pas lui qui a vécu le moment le plus gênant sur le plateau lors de ce débat. Alors qu'Afida Turner - nouvelle chroniqueuse hautement critiquée par les fans, a tenté d'intervenir en rappelant, "l'habit ne fait pas le moine", Cyril Hanouna s'est lâché contre elle en soupirant : "C'est pour ça que tu g*eules ? C'est pour dire une banalité pareille ?!".

Bonne ambiance.