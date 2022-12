"On dirait les faux supporters du Qatar" : Maskey enlève son masque sur YouTube et fait face à des moqueries et insultes racistes

Maskey se démasque sur YouTube

C'est peu dire que Maskey a provoqué un petit tremblement de terre sur YouTube ce lundi 5 décembre 2022. Après huit mois d'absence, le vidéaste spécialisé dans le monde du rap a finalement posté une nouvelle vidéo incroyable afin, justement, de tenter de faire un état des lieux de ce genre musical qui ne cesse d'exploser et d'évoluer. Pourtant, ce n'est pas pour ce retour tant attendu que Maskey s'est retrouvé au centre de toutes les discussions hier soir, mais pour un petit détail aussi inattendu que surprenant.

Tandis que l'influenceur s'était jusqu'à présent toujours dévoilé publiquement avec un masque sur le visage (d'où son pseudo), il est cette fois-ci apparu au naturel devant la caméra. Un face-reveal qui n'avait jamais été teasé jusque-là mais dont il a parfaitement joué à l'écran à travers différentes séquences aussi improbables que géniales, et qui a fortement fait réagir le public.

>> "Cette légende !" : Mister V dévoile son nouveau projet parfait pour la Coupe du Monde <<

Réactions honteuses sur les réseaux sociaux

Malheureusement, là où les commentaires sous sa vidéo sont particulièrement bienveillants et complimentent à la fois son contenu tout en saluant son geste libérateur, "Maskey libéré, sur tous les plans, ça fait vraiment du bien. T'es génial mec" / "J'arrive pas à tout saisir dans la vidéo mais je sens qu'il y a vraiment quelque chose de très profond un sentiment de liberté dont tu avais besoin, de ne plus être enfermé dans des formats des codes, un besoin de faire tomber le masque pour être toi même", les réactions sur les réseaux sociaux ne sont à l'inverse pas aussi positives.

A l'instar du Youtubeur Dream (30 millions d'abonnés) en octobre dernier, Maskey s'est rapidement retrouvé sous un flot de moqueries désobligeantes et insultes racistes à nous faire regretter que les coupures d'électricité à venir ne soient pas permanentes chez certains.

Entre ceux qui, bien cachés derrières leurs écrans, s'amusent à juger son physique pour oublier que leur charisme est encore plus négatif que leur QI (hashtag puceaux) comme "Maskey j'aime pas du tout sa tête je suis déçu", "Mais c'est quoi cette tête maskey wsh ???? Remet vite", ou bien "Naaan Maskey remet ton masque, c'est pas possible", et ceux qui ont cru que Twitter était le QG du Rassemblement National pour y lâcher leurs pires vannes racistes qui ne seraient même pas validées par Zemmour, "Maskey on dirait les faux supporters du Qatar", "7 ans pour qu'on découvre que Maskey c'est le hacker au fin fond du désert saharien qui aide el professor" ou encore, "Maskey j'pensais qu'il avait une tête genre Thiago Silva mais en fait c'est plus Dhorasoo", ce n'est pas encore cette semaine qu'Internet en ressortira grandi...