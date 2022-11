"Cette légende !" : Mister V dévoile son nouveau projet parfait pour la Coupe du Monde

Le succès fou de Mister V avec les pizzas

En février dernier, Mister V (Yvick Letexier de son vrai nom) se lançait dans une nouvelle aventure aussi inattendue qu'originale. Découvert sur YouTube en solo et en groupe (Studio Bagel), puis au cinéma (Pattaya, Place Publique) et enfin dans le monde du rap (albums Double V, MVP), l'artiste s'est récemment associé avec A&R Studios pour lancer La pizza Delamama by Mister V, une nouvelle gamme de pizzas surgelées à travers deux créations spéciales : la Six Fromagio et la Royale Pouleto.

Résultat ? Le concept a tout défoncé et les pizzas se sont immédiatement imposées comme incontournables dans les cuisines françaises. En l'espace de trois mois seulement, Mister V annonçait déjà la vente de 700 000 pizzas (disponibles dans toutes les grandes surfaces), ce qui aurait permis de générer un chiffre d'affaires de 1,4 million d'euros. Puis, en octobre dernier, l'humoriste officialisait le franchissement d'un nouveau palier très important avec un million de pizzas vendues. Le boss, tout simplement.

