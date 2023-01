"On déprogramme" : Cyril Hanouna (TPMP) impose une déprogrammation de dernière minute à C8

En cette saison 2022/2023, Cyril Hanouna continue d'apparaître comme l'animateur star de C8. Celui qui a recruté un comédien pour piéger Benjamin Castaldi sur un sujet pourtant loin d'être drôle aligne les succès d'audience avec TPMP.

Le nouveau défi de Cyril Hanouna

Parallèlement à TPMP, Cyril Hanouna s'est lancé un nouveau défi lors de la saison dernière. Celui de jouer un rôle dans la future élection présidentielle. Pour ce faire, il a dégainé une nouvelle émission. Celle-ci, baptisée Face à Baba, a été couronnée de succès en audience.

Dans cette dynamique, C8 a renouvelé le programme pour cette année. Cyril Hanouna, dont la chaîne est menacée de fermeture par une ministre, s'apprête à reprendre les commandes de son magazine politique. Il est parvenu à obtenir un accord d'Olivier Véran, jusque-là réfractaire à participer à l'émission.

Olivier Véran invité dans Face à Baba le 31 janvier

Olivier Véran, à qui Mathilde Panot a refusé de serrer la main avant un débat sur BFMTV, sera l'invité de Face à Baba le mardi 31 janvier 2023. L'émission sera diffusée juste après TPMP, soit aux alentours de 21h15. Le porte-parole du gouvernement sera interrogé sur la réforme des retraites contre laquelle une nouvelle manifestation se tiendra le jour même.

Cyril Hanouna a officialisé ce Face à Baba dans TPMP le lundi 23 janvier. Son accord avec Olivier Véran a imposé à C8 de revoir sa stratégie en dernière minute. Et pour cause, comme elle l'avait annoncé lors du dépôt de sa grille des programmes de la semaine du samedi 28 au vendredi 3 février, la chaîne avait prévu de miser sur du cinéma pour sa soirée du mardi 31 janvier.

C8 déprogramme le film L'appât

Ce Face à Baba avec Olivier Véran a contraint C8 à déprogrammer le film L'appât, initialement prévu à 21h15. Cyril Hanouna a tenu à en informer les téléspectateurs de sa chaîne dans TPMP. "On fera un Face à Baba en direct avec Olivier Véran qui sera là face aux Français. Il a accepté", a-t-il débuté.

"On s'est rencontrés dernièrement avec Olivier Véran et on s'est mis d'accord sur cette date. On déprogramme donc ce qu'il y avait de prévu mardi prochain pour faire un Face à Baba spécial puisque ce sera une grosse journée de grèves", a ajouté l'animateur. Ce dernier a assuré que le porte-parole du gouvernement veut "parler de tout et s'exprimer sur tout".