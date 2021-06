MHD de retour : il annonce la date de sortie de son nouvel album "Mansa" !

Accusé d'homicide volontaire après une rixe mortelle en 2018, MHD continue de clamer son innocence depuis sa sortie de prison, après un an passé derrière les barreaux. "Pour éteindre toute fausse information, je confirme que la cour d'appel a enfin accepté ma mise en liberté (...) Je continuerai à me battre pour démontrer mon innocence", a confié le rappeur en juillet 2020. Pour le moment, il reste sous contrôle judiciaire et a interdiction de quitter la France. Au moins, MHD peut reprendre sa carrière musicale mise en stand-by depuis 3 ans.

MHD annonce son nouvel album "Manza"

L'interprète de Bébé a d'ailleurs célébré son grand retour à la fin du mois de mai avec la sortie de son tout nouveau single King Kong, qui a pas mal divisé les internautes. Ce morceau est en réalité la partie 11 de sa célèbre série "Afro Trap", mais aussi le premier extrait de son nouvel album à venir.

Eh oui, trois ans après "19", MHD s'apprête à dévoiler son troisième opus studio. C'est sur Instagram qu'il a dévoilé le nom ainsi que la date de sortie du disque. Rendez-vous le 16 juillet 2021 pour écouter en intégralité "Mansa" ! Au programme ? 15 morceaux inédits dont King Kong et des feats avec Tiakola, Naira Marley et Adekunle Gold. L'autre bonne nouvelle est que l'album est déjà en pré-commande !