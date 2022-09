"Les terroristes et les pédocriminels ne sont pas des monstres" : Cyril Hanouna choqué par les propos de Gilles Verdez, il le recadre

Décidément, ces derniers temps, Gilles Verdez prend cher dans TPMP ! Il y a quelques jours, il a été très critiqué après avoir fait pleurer une invitée. Dans une autre quotidienne, il a même été giflé par Ragnar Le Breton. Ce jeudi 29 septembre 2022, c'est son patron, Cyril Hanouna, qui l'a, encore une fois, atomisé sur le plateau.

Cette phrase de Gilles Verdez qui a énervé Cyril Hanouna

L'animateur a attaqué son chroniqueur suite à ses propos sur le match de foot des députés. Pour Gilles, c'était "le match de la honte", car il y avait des députés RN. "Tu fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Et de toute façon, toutes tes idées politiques, de vivre ensemble, tu as tout faux ! Tu vis dans les années 80 et tu es le résultat de cette politique qui est nulle depuis des années", a balancé celui qui a récemment exterminé Jean-Paul Rouve.

Un peu plus tard dans l'émission, Baba en a rajouté une couche sur son chroniqueur. En effet, alors que tout le monde débattait sur les propos de Daniel Riolo sur RMC, qui indiquait que les prisonniers, surtout les terroristes et les violeurs, étaient des "sous-citoyens".

"Ce ne sont pas des monstres. Mais c'est un vrai débat a-t-il commencé par assurer, provoquant de nombreuses réactions sur le plateau. Ils ont été jugés, ils ont été condamnés, voilà. Mais quand on me dit que ce sont des monstres, l'être humain n'est pas un monstre. Il n'y a pas d'être humain pour moi qui soit un monstre", a déclaré Gilles Verdez.

"Gilles tu débloques complètement"

Des propos que Cyril Hanouna ne comprend pas. "Gilles tu débloques complètement, ce n'est pas possible", lui a-t-il lancé, avant d'être soutenu par Matthieu Delormeau : "Un terroriste c'est quelqu'un qui fait exploser des gens en toute lâcheté. Tu ne peux pas dire qu'un terroriste n'est pas un sous citoyen ou un sous homme (...) Tu insultes toutes les victimes du Bataclan !"

"Je suis désolé, on ne peut pas dire que ce ne sont pas des sous citoyens (...) Je ne suis pas d'accord, un pédocriminel et un terroriste sont des monstres. Quand je vois la famille de Nordahl Lelandais, je me dis que c'est un monstre ! Quand on a tué une petite fille ou violé, pour moi, on est un monstre !", a conclu l'animateur.

Une semaine à oublier pour Gilles Verdez...