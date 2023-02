"Je vais mettre ma tenue ultra sexy" : Beverly et Noah bientôt sur MYM ? Le couple se moque d'Amandine Pellissard

En se lançant dans le porno après leur passage dans Familles nombreuses, la vie en XXL, Amandine Pellissard et son mari se sont exposés à de nombreuses critiques. A commencer par les chroniqueurs de TPMP qui n'ont pas été tendres envers le couple. "Moi, j'ai envie de chialer. C'est tellement glauque, tellement sordide, tellement grandeur et décadence... Pardonnez-moi, mais je trouve que c'est absolument gerbant !", a déclaré Géraldine Maillet après avoir découvert la nouvelle activité des Pellissard.

Même constat du côté de Guillaume Genton qui appelle à "arrêter le massacre pour les enfants et vite". Plus généralement, les internautes reprochent à Amandine Pellissard d'être irresponsable et dangereuse pour ses enfants. Chose qu'elle ne conçoit pas. La mère de famille a d'ailleurs enchaîné les apparitions sur le plateau de TPMP pour s'expliquer sur son nouveau choix de vie et cela lui a valu un clash avec Cyril Hanouna et une psychanalyste venue pour l'occasion.

Beverly et Noah sans pitié

S'ils sont beaucoup pris à partie sur les réseaux sociaux, Amandine et Alexandre Pellissard n'échappent pas à quelques moqueries. Un célèbre couple de candidats ne s'est d'ailleurs pas gêné pour partager sur son compte TikTok une vidéo humoristique. Il s'agit de Beverly et Noah que l'on a pu voir dans Les Princes et Les Princesses de L'amour.

Dans cette fameuse vidéo, on aperçoit les deux candidats se demander s'ils vont eux aussi se lancer sur MYM. "Le concept nous plaît plutôt bien", commence Beverly sur le ton de l'humour. On voit ensuite la jeune femme soulever son canapé pour dévoiler ce qui se cache en dessous. Une référence à la vidéo de Jeremstar et des Pellissard où ces derniers montrent leurs nombreux sex-toys cachés sous le canapé familial.