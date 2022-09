"Je trouve ça honteux" : la soeur de Milla Jasmine accuse la prod des Cinquante de favoriser Maeva Ghennam, elle répond cash

Depuis quelques semaines, on peut découvrir chaque jour un nouvel épisode de la télé-réalité inédite Les Cinquante sur W9. Dans l'émission, 50 candidats s'affrontent et un seul d'entre eux sortira vainqueur et fera remporter jusqu'à 50 000 euros à l'un de ses supporters via une application. Chaque jour, des candidats sont éliminés et certains passent entre les mailles du filets. Comme Maeva Ghennam par exemple.

Dès le début de l'émission, les internautes se sont énervés, accusant Les Cinquante de triche. Pourquoi ? Celle qui a piqué une crise à cause d'extensions aurait dû être sur la sellette à cause des votes... mais l'émission a fait comme si de rien n'était. Une chose qui n'a pas plu aux internautes et ils ne sont pas les seuls à gueuler.

"On sait tous que Milla aurait été sauvée face à Maeva", Safia Alba s'énerve

Sur Instagram, c'est Safia Alba qui a sorti sa calculette et dénoncé les votes cachés contre Maeva Ghennam. La soeur de Milla Jasmine - éliminée dès le départ - s'est énervée en stories. "La prod favorise toujours Maeva. On a pu le voir lors du dernier cross. Milla éliminée au bout de 3 jours... Dans Les Cinquante, Milla éliminée au premier tour. On sait tous que Milla aurait été sauvée face à Maeva donc la prod a truqué les votes. Je trouve ça honteux." a-t-elle posté.

Pour la candidate des Princes et Princesses de l'amour, ce n'est pas la première fois - et pas la dernière - que les productions décident de protéger Maeva Ghennam. Elle cite notamment le fait qu'elle n'a pas été conviée à participer à une émission, après avoir été liée à Greg Yega avec qui elle a couché après la rupture de ce dernier avec Maeva. "Quand je vois l'année dernière les histoires qu'il y a eu vis à vis de Greg/Maeva, j'ai jamais été appelée pour régler mes comptes. J'avais ma place et mon droit de réponse." confie la soeur de Milla qui ajoute : "J'ai vite compris depuis le début que la prod ne voulait pas de moi, je ne sais pas pour quelle raison. Quand je vois que ma soeur se fait tej au bout de 3 jours et maintenant un jour pour privilégier Maeva, oui, j'ouvre ma bouche."