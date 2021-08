Greg Yega (Les Marseillais) a-t-il vraiment couché avec Safia ? La soeur de Milla donne sa version

L'aventure des Marseillais VS Le reste du monde 6 a commencé avec pas mal d'animation. Au programme, les téléspectateurs ont eu le droit à un gros clash entre Océane El Himer et Laura, une embrouille entre Milla Jasmine et Maëva Ghennam, des retrouvailles explosives entre les ex Paga et Luna Skye ou encore une bombe balancée par Julien Tanti. Le papa de Tiago et Angelina n'est toujours pas très doué pour garder les secrets. Il l'a une nouvelle fois prouvé en révélant que Greg Yega a couché avec... Safia, la soeur de Milla !

Safia s'explique sur son rapprochement avec Greg Yega

Un choc pour Maëva Ghennam car elle venait juste de se séparer de "Bebew" à ce moment-là, mais Safia ne tient pas vraiment la même version que Julien Tanti et Greg, aujourd'hui en couple avec Mélanie Orl. Elle confirme son rapprochement avec l'ex-candidat des Marseillais à Dubaï sauf qu'elle dément leur relation sexuelle : "A cette époque, Greg et moi étions tous les deux CELIBATAIRES. Nous n'avions donc de compte à rendre à personne. Ensuite, Greg m'a demandé de garder ça pour nous, de ne pas en parler à qui que ce soit, même à ma soeur. Personnellement, ça ne m'aurait pas gênée d'en parler, mais j'ai respecté sa demande", confie Safia en story sur Instagram.