Les Cinquante : comment fonctionne l'application qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent ?

"Jouera bien qui jouera le dernier", telle est la devise du Lion, dont l'identité est tenue secrète et qui est le propriétaire du château où se déroule Les Cinquante, la toute nouvelle émission de W9 qui débarque ce lundi 5 septembre 2022. Cinquante candidats de télé-réalité composent le casting exceptionnel de ce programme façon Squid Game dans lequel ils vont se battre pour remporter jusqu'à 50 000 euros.

Les candidats jouent pour leurs fans

Les règles du jeu sont simples : 50 candidats vont s'affronter dans de nombreuses épreuves et à la fin il n'en restera qu'un. Pour une fois ils ne se battront pas pour eux même, mais pour un de leurs followers. En effet, le grand gagnant fera remporter une grosse somme d'argent à l'un de ses fans qui aura rejoint son "club", sur l'application Les Cinquante. Elle est gratuite et disponible sur tous les smartphones, ICI sur App Store et ICI sur Google Play.

Pour participer, il vous suffit de télécharger l'appli et de rejoindre le club du candidat de votre choix. Vous ne pouvez en choisir qu'un seul, mais il est possible de changer d'avis plusieurs fois au fil du jeu. Pendant la diffusion, les fans inscrits dans le club d'un candidat éliminé auront 24h pour s'inscrire dans le club d'un autre toujours en compétition.

Une appli qui peut vous rapporter gros

La dernière semaine de diffusion, les joueurs ne seront plus que 7. Les clubs seront alors scellés et il ne sera plus possible de changer de joueur. La grande finale sera diffusée en direct et un huissier de justice tirera au sort le grand gagnant dans le club du vainqueur de l'émission.

La personne tirée au sort remportera alors l'intégralité de la cagnotte collectée par les candidats et qui pourra aller jusqu'à 50 000 euros !

Alors, si vous voulez tenter votre chance et essayer de gagner beaucoup d'argent, précipitez-vous sur l'application !