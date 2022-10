"Je suis mieux payé que Mbappé" : ce chroniqueur de TPMP est celui qui parle le moins dans l'émission, et c'est pourtant l'un des plus gros salaires

Cyril Hanouna a dévoilé un drôle de classement dans la quotidienne de TPMP diffusée ce jeudi 20 octobre 2022. L'animateur qui a récemment balancé sur le départ pas très classe de Camille Combal a demandé à son stagiaire de calculer le temps de parole de chacun de ses chroniqueurs sur leurs trois dernières émissions "de 2h30 en moyenne". L'occasion de découvrir qui sont les bons et les moins bons élèves de la bande.

Sans surprise, en tête du classement, on retrouve Gilles Verdez avec 4 minutes et 17 secondes. "Je suis ravi, je n'en doutais pas", se réjouit celui qui s'est fait gifler par Ragnar le Breton. Il est suivi de près par Matthieu Delormeau avec 4 minutes et 10 secondes. On retrouve ensuite Géraldine Maillet (4min02), Raymond (4 min), Danielle Moreau (3min51), Valérie Benaïm (3m50) et Delphine Wespiser (3min12), Guillaume Genton (2min57) et Beatrice Rosen (2 min02).

"Tu dégoûtes tout le monde !"

Comme vous vous en doutez, le dernier du classement est donc Benjamin Castaldi avec... 1min17 ! Le chroniqueur se montre ravi de ce résultat : "Eh oui, je suis mieux payé qu'M'Bappé !". Cyril Hanouna, en revanche, est beaucoup moins content. "Non mais c'est incroyable...C'est une énorme arnaque ! Tu dégoûtes tout le monde !", hallucine l'animateur.

"Je parle très peu mais, dès que je parle, il y a un nombre de reprises sur les réseaux hallucinant. Ça veut dire que je suis extrêmement rentable pour l'image de la chaîne (...) Je suis extrêmement fier", tente de se justifier celui qui avait un caprice de star fou quand il animait Secret Story, mais malheureusement pour lui, personne n'est convaincu.

On espère qu'il augmentera son temps de parole lors des prochaines émissions.